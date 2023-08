Anwalt von Bianca Witzschel: «Das ist eindeutig eine politische Justiz»

Dieses absurde Urteil wurde in Deutschland gefällt. Der Richter warf Hopkins zudem vor, Gesundheitsminister Karl Lauterbach in Tweets beleidigt zu haben. Ein deutsches Urteil hat es in die internationalen unabhängigen Medien geschafft: Dem amerikanischen Satiriker und Dramatiker C.J. Hopkins droht in Deutschland eine Strafe, die ihn für 60 Tage ins Gefängnis bringen oder mit einer Geldstrafe von 3600 Euro belegen könnte. Darüber informiert Reclaim (...)