«Auf die Schweizer Gerichte ist nicht Verlass»

Der Schweizer Arzt Thomas Binder wurde 2020 aufgrund seiner Kritik am Corona-Narrativ zwangspsychiatrisiert. In einem Video spricht er von einer «Pandemie von Feiglingen» und meint: «Wer die WHO kontrolliert, kontrolliert die Welt». Thomas Binder war einer der ersten Schweizer Ärzte, die sich öffentlich kritisch zum offiziellen Corona-Narrativ geäussert hatten. Mit Folgen: Aufgrund einer Denunziation wurde er im April 2020 in seiner Arztpraxis von einem Sonder-Einsatzkommando verhaftet und zwangspsychiatrisiert. Das war ein (...)