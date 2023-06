Britischer Tennisverband hebt Verbot auf

Die Regierung müsse in der Lage sein, «Massnahmen» zu ergreifen, die noch «strenger sind», sagt Matt Hancock. Matt Hancock war als Gesundheitsminister verantwortlich für knallharte Lockdowns. Solche oder noch härtere Massnahmen benötigt es in seinen Augen auch in Zukunft. «Es ist von zentraler Bedeutung (…), dass wir als Land lernen, hart gegen eine Pandemie vorzugehen», sagte er während der britischen (...)