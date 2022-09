CDC gibt zu, dass «Covid-Impfungen» Myokarditis verursachen

Polizeichefs befürchten, «wirtschaftliche Turbulenzen und finanzielle Instabilität» könnten «bestimmte Arten von Kriminalität» fördern, berichtet «Zero Hedge». Offenbar bereitet sich die britische Polizei auf «grössere zivile Unruhen» in diesem Winter vor. Durchgesickerte Dokumente würden diese Pläne belegen, schreibt das Medienportal Zero Hedge unter Berufung auf The Times. Die neue britische Premierministerin Liz Truss habe nur noch wenige Wochen Zeit, (...)