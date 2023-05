Der schwarze Adel, eine neue Weltordnung und Charles, der Great Reset-König

Der klinische Psychologe Prof. Dr. Dr. Harald Walach hat in einem Beitrag seine Gedanken zum Pressesymposium «WHO cares – Weltdiktatur droht!» zusammengefasst. Beim Pressesymposium «WHO cares – Weltdiktatur droht!», das von der Gesellschaft Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie (MWGFD) am 8. Mai in München organisiert wurde, hat Prof. Dr. Dr. Harald Walach davor gewarnt, dass die WHO mindestens das gleiche Verständnis von (...)