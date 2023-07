Ein Loblied auf Milan Kundera

Viktor Orban meinte, dass «die Bewohner des Westens» den Krieg in der Ukraine wollen. Die Aufnahme der Ukraine in die NATO würde einen weiteren Weltkrieg auslösen, erklärte der ungarische Premierminister Viktor Orban laut der TASS am Freitag gegenüber Radio Kossuth. Die Alliierten hätten auf ihrem Gipfel in Vilnius deshalb zu Recht von einem solchen Schritt abgesehen. «Die Bewohner (...)