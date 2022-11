England: Korrelation zwischen Booster im Herbst und Übersterblichkeit

Nach dem Zusammenbruch von FTX und einem Bitcoin unterhalb der kritischen 20’000-Dollar-Marke sieht es am Markt der Kryptowährungen düster aus. Bereits im Juni, inmitten des Bitcoin-Crashs, schrieb Chris Irons in seinem Substack Fringe Finance, dass es «heimlich insolvente Krypto-Firmen» gebe, die bereits Pleite seien. Niemand habe davon gewusst. In dem Beitrag zitierte er die Analyse des Gründers der Kryptowährung-Firma FTX, Sam (...)