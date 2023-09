Einige Gedanken zum 1. September, dem «Weltfriedenstag», der heute «Antikriegstag» heisst und an den zu wenig erinnert wird angesichts der gegenwärtigen Kriege. Von Tilo Gräser Es ist 1. September. Als Kind lernte ich in der DDR, dass das der «Weltfriedenstag» ist. Damit sollte an den Beginn des Zweiten Weltkrieges durch den deutschen Überfall auf Polen erinnert werden. Das Land, in dem der Tag der «Weltfriedenstag» war, ist ohne Krieg verschwunden. In der seit fast 33 (...)