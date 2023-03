«Ich gehöre in den Wald»

Während die Öffentlichkeit gebannt auf den Ukraine-Krieg schaut, verdoppelt Japan seinen Rüstungshaushalt. Australien baut Überschall-Atomflugkörper und die Philippinen neue US-Militärstützpunkte. Von Hermann Ploppa Dieser Text ist zuerst auf Apolut erschienen. Transition News durfte den Artikel mit freundlicher Genehmigung des Autors übernehmen. Es ist schon schockierend genug, was wir aus unserer unmittelbaren Nachbarschaft hören: in Polen tauchen an den Schulen Militärs auf. Sie versuchen, pubertierende (...)