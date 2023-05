Neue Zinserhöhung der EZB: Stoppt sie wirklich die Inflation?

Der geistige Zustand des US-Präsidenten scheint sich immer mehr zu verschlechtern. Ist Biden noch in der Lage, sein Land zu regieren? Ist Joe Biden überhaupt noch in der Lage sein Land zu regieren? Ein Video, das am 2. Mai 2023 auf dem Telegram-Kanal Poison Frogs veröffentlicht wurde, bestätigt die Gerüchte, dass der US-Präsident an fortschreitender Demenz zu leiden scheint. Bei einer Rede während der Preisverleihung an ein (...)