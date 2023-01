«Pfizer-Führungskraft» greift Film-Crew an

In einem Interview erklärt der Multimilliardär, dass die aktuellen «Impfstoffe» weder die Infektion verhindern, noch gegen neue Varianten wirken oder gefährdete Gruppen schützen. In einem Interview mit dem Lowy Institute, einem australischen Thinktank, hat der Befürworter der Massenimpfung, Bill Gates, zugegeben, dass «Covid-Impfungen» keine Infektionen verhindern, nicht gegen neue Varianten wirken und genauso wenig gefährdete Gruppen schützen. Hier das Video, in dem Gates (...)