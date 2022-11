Schweizer bietet Blutspenden von Ungeimpften an

Corona gilt inzwischen zwar als grippeähnliche Erkrankung. Doch einige einschneidende Massnahmen sind immer noch nicht aus der Welt geschafft worden. Von Hartmut Steeb So langsam scheint sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass Corona «nur» eine «grippeähnliche Erkrankung» ist. So scheint, wenn auch nur in sehr kleinen Schritten, die «Front» zu bröckeln – der französische Präsident hatte vom Krieg gegen das Virus gesprochen. Nun wird an den Quarantäne-Bestimmungen Hand (...)