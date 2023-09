Verhandlungsvorschlag für Frieden in der Ukraine

Der Herbst naht: In Spanien nötigen Leiter von Gesundheitszentren Personal, Patienten und Besucher zum Tragen einer Maske. Das ist illegal. Auch in Deutschland wird die erneute «Maskierung» propagiert. Der Herbst naht, die nächste Grippesaison steht vor der Tür. Das zeigt sich vor allem daran, dass Mainstream und Politiker derzeit verschärft über neue Virus-Varianten berichten, aktualisierte «Covid-Impfungen» anpreisen und die erneute «Maskierung» propagieren. In Spanien wurde der offizielle (...)