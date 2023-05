«Wir sind die Labormäuse geworden»

Durch das Waschen der Kunststoffe vor dem Recycling gelangt Mikroplastik in die Umwelt. Viele Kläranlagen sind nicht in der Lage, es herauszufiltern. Seit mehreren Jahrzehnten wird uns gesagt, dass das Recycling von Kunststoffen viel besser für die Umwelt ist als das Wegwerfen – doch stimmt das? Neue Forschungsergebnisse, die im Journal of Hazardous Materials Advances veröffentlicht wurden, stellen das infrage. Auf die Studie aufmerksam machte (...)