Wird Firma für ewiges Leben wertvollstes Unternehmen?

Die Nachrichtenagentur «Associated Press» hat Anfang 2022 acht Millionen Dollar von «philanthropischen» Organisationen erhalten. Ist journalistische Unabhängigkeit noch gewährleistet? Die internationale Nachrichtenagentur Associated Press (AP) hat in letzter Zeit eine ganze Menge glühender Klimawandel-Propaganda veröffentlicht. Auch befürwortet sie mit Hingabe «Joe Bidens harte Umweltpolitik». Das überrascht nicht, denn laut The Federalist wird AP von Befürwortern der «linken (...)