Impfdebakel: Die Intransparenz des BAG

Der neugefasste Paragraf 130 hindert Journalisten am kritischen Hinterfragen von Informationen, findet Elisa Hoven, Professorin für Strafrecht an der Universität Leipzig. Der neue Absatz 5 in Paragraf 130 des Strafgesetzbuches sorgt in Deutschland für heftige Diskussionen. Kritiker sehen darin eine grosse Gefahr für die Meinungsfreiheit, darunter auch Elisa Hoven. Sie ist Professorin für Strafrecht an der Universität Leipzig und Richterin am Verfassungsgerichtshof (...)